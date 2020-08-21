Элитный ресторан загорелся в Санкт-Петербурге

Пожар вспыхнул в здании ресторана 21 августа в районе 03:00. Пожарные два раза повышали его ранг, однако потом снизили до первого.

Через час с небольшим распространение огня остановили. Данных о пострадавших нет. В тушении огня принимают участие 76 человек и 21 единица техники. Информации о причине пожара пока нет.