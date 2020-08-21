21 августа 2020, 07:36
Элитный ресторан загорелся в Санкт-Петербурге
В элитном петербургском ресторане «Паруса» на улице Петровская коса ночью начался пожар. Огонь охватил площадь 700 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Санкт-Петербургу.
Пожар вспыхнул в здании ресторана 21 августа в районе 03:00. Пожарные два раза повышали его ранг, однако потом снизили до первого.
Через час с небольшим распространение огня остановили. Данных о пострадавших нет. В тушении огня принимают участие 76 человек и 21 единица техники. Информации о причине пожара пока нет.