Происшествия 12 января 2023, 18:46 Элитные автомобили сгорели на парковке в Москве

Читать 360tv в

Возгорание дорогих автомобилей произошло на одной из парковок Москвы. Свой ущерб автовладельцы элитных иномарок исчисляют десятками миллионов рублей, сообщил Пятый канал.

Отмечается, что пожар возник на ближайшей строительной площадке, где загорелась цистерна с дизельным топливом.

Реклама

По данным сайта «Дни.ру», огонь перекинулся на платную стоянку, где находилось несколько автомобилей престижных марок.

Реклама