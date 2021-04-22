Элитные апартаменты загорелись на Крестовском острове в Петербурге

На Крестовском острове Санкт-Петербурга произошел пожар в четырехэтажном особняке, где идет реконструкция. На первом этаже горела обстановка на площади 60 квадратных метров, сообщили в городском главке МЧС. Никто не пострадал.

Пожар разгорелся в доме № 4 по Крестовскому проспекту. После реконструкции, уточнила «Фонтанка.ру», там должно появиться 11 жилых апартаментов площадью от 170 квадратных метров. Цены за такое жилье — от 110 миллионов рублей. Застройщик RBI планирует закончить ремонт до конца 2021 года.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 21:50. В 22:42 возгорание ликвидировали. Из-за угрозы распространения огня пожарные работали по повышенному номеру сложности 1-БИС (когда двух пожарных расчетов не хватает).

В тот же день в Москве загорелось здание старой постройки на Пятницкой улице. Дом частично обрушился. Пожар уже потушили.