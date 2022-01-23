Брат мужчины, который вместе с супругой отравился в подмосковном городе Обухове, рассказал газете «Известия» о деталях трагедии.

Он сообщил, что проживал с погибшей четой на одной лестничной клетке. Утром 22 января ему позвонила коллега и сказала, что жена брата не вышла на работу. Брат пошел проверить пару, но ему никто не открыл. Он подождал несколько минут, потом решил позвонить по телефону.

«Звонил, а там будто звонок сбросили. Подумал еще: „По ходу, спят, не хотят, чтобы тревожили“. Потом оказалось, что у брата телефон сел. Больше не набирал», — рассказал он. Затем родственник услышал, что по квартире брата бегает ребенок и зовет маму.

Тогда он решил открыть дверь самостоятельно, в квартире обнаружил мертвым брата и его жену, а ребенок был весь в рвотной массе.

«Вызвал 112. Не знаю о причинах смерти, но, судя по всему, они отравились», — заключил брат погибшего. Он сделал вывод, что погибшая пара ела разную еду и напитки, из общего у них была только картошка.

В администрации Богородского округа «360» сообщили, что мальчика доставили в реанимацию. Он находится под постоянным наблюдением врачей. Причины отравления покажут результаты судебно-медицинской экспертизы.