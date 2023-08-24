Происшествия 24 августа 2023, 10:02 Элемент хвостового оперения Embraer упал в трех километрах от места крушения РИА «Новости»: часть Embraer обнаружили в трех километрах от места падения джета РИА «Новости»

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Часть хвостового оперения потерпевшего крушение частного самолета Embraer Legacy 600 нашли в 3,5 километра от падения бизнес-джета. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным издания, элемент воздушного судна обнаружили на въезде в Куженкино в Тверской области. Тела десятерых пассажиров и участников экипажа самолета Embraer опознали. Среди них был бизнесмен и глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.

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Джет предпринимателя потерпел крушение 23 августа. Самолет резко потерял высоту, после чего связь с ним прервалась и воздушное судно разбилось.

После сообщения о крушении и смерти бизнесмена петербуржцы устроили стихийный мемориал в память о пассажирах и экипаже. Местные жители принесли цветы и шевроны к находящемуся на Зольной улице зданию «Вагнер Центра».

Кроме того, в окнах бизнес-центра петербуржцы заметили подсветку в форме креста. По одной из версий, свет в технических помещениях или вентиляционных шахтах горел таким образом и раньше, до крушения самолета.