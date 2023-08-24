24 августа 2023, 10:02
Элемент хвостового оперения Embraer упал в трех километрах от места крушения
РИА «Новости»: часть Embraer обнаружили в трех километрах от места падения джета
Часть хвостового оперения потерпевшего крушение частного самолета Embraer Legacy 600 нашли в 3,5 километра от падения бизнес-джета. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным издания, элемент воздушного судна обнаружили на въезде в Куженкино в Тверской области. Тела десятерых пассажиров и участников экипажа самолета Embraer опознали. Среди них был бизнесмен и глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.
Реклама
Джет предпринимателя потерпел крушение 23 августа. Самолет резко потерял высоту, после чего связь с ним прервалась и воздушное судно разбилось.
После сообщения о крушении и смерти бизнесмена петербуржцы устроили стихийный мемориал в память о пассажирах и экипаже. Местные жители принесли цветы и шевроны к находящемуся на Зольной улице зданию «Вагнер Центра».
Кроме того, в окнах бизнес-центра петербуржцы заметили подсветку в форме креста. По одной из версий, свет в технических помещениях или вентиляционных шахтах горел таким образом и раньше, до крушения самолета.
Евгений Пригожин
Крушение самолета в Тверской области 23 августа
Реклама
Реклама