Электровоз переехал легковую машину под Нижним Тагилом

Водитель легковой машины попал под поезд под Нижним Тагилом. Он успел спастись. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

Мужчина пытался проехать через железную дорогу на необорудованном участке, но машина застряла. Машинист поезда увидел автомобиль издалека, но затормозить во время не успел.

Водитель успел выбежать из машины, поэтому не пострадал. Его задержали, выяснилось, что у него не было прав. На мужчину составили административный протокол.