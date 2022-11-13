Происшествия 13 ноября 2022, 01:34 Электроснабжение восстановили после массового отключения в Иванове Пресс-служба ГУ МЧС сообщила о восстановлении электроснабжения в Иванове РИА «Новости»

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Аварийные бригады восстановили подачу электроэнергии в Иванове. После обрушившегося на город сильного ветра без света остались более четырех тысяч жителей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области.

«По состоянию на 23:30 электроснабжение восстановлено в полном объеме», — говорится в официальном сообщении.

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Ранее стало известно, что в 21:50 по московскому времени произошло отключение электроснабжения в Иванове. Без света остались 4 075 человек. Под отключение электричества попали 20 многоквартирных двухэтажных домов и 1 244 дома частного сектора, а также здания детского сада и поликлиники.

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В Ивановскую область 12 ноября пришел ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Поданным синоптиков, такая же погода будет наблюдаться до вечера 13 ноября, местами ветер может усилится до порывов 17-22 уа.