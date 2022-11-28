Происшествия 28 ноября 2022, 13:49 Электроснабжение в 70 населенных пунктах восстановили за сутки в Нижегородской области

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Электроэнергия появилась более чем у 3,5 тысячи местных жителей, пострадавших от непогоды в Нижегородской области. Об этом сообщили Ura.ru со ссылкой на региональное правительство.

Отмечается, что в ходе восстановительных работ были заменены опоры, очищены от веток деревьев провода и расчищены трассы. В данный момент без электроэнергии остаются 18 населенных пунктов, в которых проживают около 1000 жителей.

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В наиболее пострадавших от стихии районах области действуют пункты обогрева.

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