Происшествия 20 декабря 2022, 15:56 Электроснабжение полностью восстановили в Белгородской области после обстрела Губернатор Гладков сообщил о восстановлении энергоснабжения в обстрелянном Шебекине Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

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Жители Шебенкинского района Белгородской области вновь получают свет. Электроснабжение там восстановили после очередной атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В настоящий момент идет перезапуск котельных. Подача электроэнергии для населения полностью восстановлена», — написал он.

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Гладков уточнил, что в результате обстрела повреждения получили производственные и складские помещения на территории промзоны, а также две машины. Местная администрация продолжает обход.

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Украинские националисты обстреляли Шебекино 20 декабря. Губернатор Белгородской области уточнил, что из-за этого возникли сбои в подаче электричества, порядка трети местных жителей остались без света.

Известно также, что в результате атаки ВСУ пострадал мужчина, которого доставили в больницу. Врачи зафиксировали у него переломы костей предплечья.