Происшествия 02 января 2023, 18:36 Электроснабжение атакованного БПЛА населенного пункта восстановили в Брянской области Губернатор Богомаз: в Брянской области восстановили электроснабжение после атаки БПЛА РИА «Новости»

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Населенный пункт в Климовском районе Брянской области попал под обстрел украинского БПЛА и лишился света. В настоящее время электроснабжение полностью восстановили, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

«Благодаря оперативной работе аварийно-ремонтных бригад филиала ПАО „Россети Центр“ „Брянскэнерго“ в Климовском районе полностью восстановлено электроснабжение», — написал он.

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В понедельник, 2 января, беспилотник произвел атаку на Климовский район. В результате обстрела загорелся объект энергоснабжения, что привело к отключению света. Пожарные оперативно локализовали возгорание. Районную больницу и школу-интернат переподключили к резервной линии.

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Еще одно село пострадало из-за атаки ВСУ в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, повреждения получили линии электропередачи. Среди местных жителей никто не пострадал. В одном из частных домов выбило стекла.

Также сообщалось об атаке ВСУ на населенный пункт Муром в Шебекинском городском округе. В результате в двух частных домовладениях осколками снаряда выбило окна и сильно повредило крышу.