Происшествия 25 декабря 2023, 15:56 Электросамокатчика, сбившего пенсионерку, будут судить в Петербурге

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В Петербурге будут судить 35-летнего электросамокатчика, который сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на прокуратура города.

Авария произошла в июне в Кронштадте. Мужчина на полном ходу снес пенсионерку и скрылся. Женщину госпитализировали, у нее обнаружили перелом шейки бедра. Электросамокатчика задержали, он компенсировал пожилой петербурженке материальный ущерб, теперь его ждет суд.

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