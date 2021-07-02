Электросамокатчик «заблудился» на оживленной трассе в Зеленограде

В Зеленограде мужчина на электросамокате потерялся среди машин на оживленной трассе. Один из водителей решил остановиться и спросил молодого человека на самокате, не нужна ли ему помощь. Тот признался, что сам не понимает, как оказался на дороге.

Электросамокатчик, очевидно, заехал куда-то не туда. Возможно, у него в наушниках играла настолько приятная музыка, что он даже не заметил, как угодил в самую гущу машин. Ему на помощь пришел водитель, который вызвался обеспечить коридор безопасности для съезда. Заодно он решил записать все это на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Life Shot.

Самокатчик ехал впереди машины. Автомобилист подстраховал его. Юноша почти справился, но буквально за пару метров до финиша он врезался в другую машину, припаркованную на обочине.

Судя по всему, столкновение было не таким болезненным. Из машины, в которую он влетел, вышла женщина, которая хотела проучить беспечного юношу, но тот уже скрылся в парке.

Ранее в Кургане задержали местного жителя, укравшего электросамокат. Найти его удалось благодаря встроенному трекеру, сообщило Ura.ru.