Происшествия 27 июня 2023, 16:34 Электросамокатчик, сбивший четырехлетнюю девочку в Москве, предстанет перед судом Прокуратура Москвы: сбивший четырехлетнюю девочку электросамокатчик предстанет перед судом РИА «Новости»

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Сбившего четырехлетнюю девочку электросамокатчика будут судить в Москве, сообщила в Telegram-канале столичная прокуратура.

Следствие установило, что 19-летний молодой человек совершил наезд на девочку 20 апреля 2023 года на Вешняковской улице. Ребенок в сопровождении бабушки ехал на самокате по тротуару.

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От столкновения девочка получила серьезные травмы, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Виновник предстанет перед судом по решению Перовской межрайонной прокуратуры. Ему предъявили обвинение в причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью малолетнему ребенку.

Ранее электросамокатчики не поделили дорожку в Кузьминском парке Москвы.