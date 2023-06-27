27 июня 2023, 16:34
Электросамокатчик, сбивший четырехлетнюю девочку в Москве, предстанет перед судом
Прокуратура Москвы: сбивший четырехлетнюю девочку электросамокатчик предстанет перед судом
Сбившего четырехлетнюю девочку электросамокатчика будут судить в Москве, сообщила в Telegram-канале столичная прокуратура.
Следствие установило, что 19-летний молодой человек совершил наезд на девочку 20 апреля 2023 года на Вешняковской улице. Ребенок в сопровождении бабушки ехал на самокате по тротуару.
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От столкновения девочка получила серьезные травмы, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
Виновник предстанет перед судом по решению Перовской межрайонной прокуратуры. Ему предъявили обвинение в причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью малолетнему ребенку.
Ранее электросамокатчики не поделили дорожку в Кузьминском парке Москвы.
Прокуратура РФ
ДТП
Электромобили
Москва 2023
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