Происшествия 26 августа 2023, 13:18 Электросамокатчик сбил ребенка на юго-западе Москвы Прокуратура Москвы: в Южном Бутове на электросамокате сбили пятилетнего мальчика

Читать 360tv в

В Юго-Западном округе молодой человек на электросамокате сбил ребенка. Пострадавшего с травмами увезли в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло в субботу утром в Южном Бутове. Молодой человек, управляя электросамокатом, наехал на пятилетнего мальчика. В результате аварии ребенок получил травмы, его доставили в медучреждение.

Реклама

Отец пострадавшего ребенка рассказал правоохранителям, что электросамокатчик после наезда остановился, но вскоре скрылся с места. Этот факт подтвердили кадры видеонаблюдения, опубликованные прокуратурой. На них видно, как молодой человек, сбив ребенка, сразу же подбежал к нему.

Сейчас полицейские пытаются установить личность виновника случившегося. Все обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители под контролем прокуратуры.

Ранее два человека пострадали в ДТП в Москве. Авария произошла с участием черного легкового автомобиля Hyundai и электросамоката.