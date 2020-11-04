Электросамокат взорвался в московской квартире

В одной из квартир в Москве взорвался электросамокат. Это произошло во время зарядки устройства.

Об этом «360» рассказали в МЧС. Там уточнили, что хлопок произошел по адресу: Электролитный проезд, дом 16, корпус 1.

«Источником возгорания послужил электросамокат, который находился в квартире. В нем произошел хлопок аккумулятора при зарядке, в дальнейшем от него произошло возгорание на площади один квадратный метр, распространилось на личные вещи и мебель», — рассказал собеседник.

В ведомстве отметили, что никто из жильцов квартиры во время происшествия не пострадал. На вызов приехали пожарные, которые оперативно потушили огонь.