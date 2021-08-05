Электросамокат взорвался у жителя Магнитогорска

Житель Магнитогорска Челябинской области рассказал, что у него взорвался аккумулятор электросамоката. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на соцсети.

Он уточнил, что из-за взрыва произошло возгорание и чуть не начался пожар в его доме.

«Просто страшно представить, если бы это случилось ночью, когда он стоит в гараже. Или когда на нем кто-нибудь ехал», — рассказал мужчина.

Магазин, в котором он приобрел транспортное средство, отказал в компенсации из-за закончившейся гарантии.