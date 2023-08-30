Происшествия 30 августа 2023, 16:19 Электросамокат спровоцировал пожар в доме в Челябинской области

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Минувшей ночью в Златоусте в Челябинской области в частном доме произошел пожар. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Пожар спровоцировал загоревшийся электросамокат. Хозяйка рассказала, что оставила его на ночь на зарядке, и в процессе он воспламенился. Прибывшие на место пожарные смогли справится с огнем, пострадавших нет.

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В МЧС напомнили, что нельзя заряжать электросамокаты по ночам, оставляя их без присмотра.

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