30 августа 2023, 16:19
Электросамокат спровоцировал пожар в доме в Челябинской области
Минувшей ночью в Златоусте в Челябинской области в частном доме произошел пожар. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Пожар спровоцировал загоревшийся электросамокат. Хозяйка рассказала, что оставила его на ночь на зарядке, и в процессе он воспламенился. Прибывшие на место пожарные смогли справится с огнем, пострадавших нет.
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В МЧС напомнили, что нельзя заряжать электросамокаты по ночам, оставляя их без присмотра.
Пожары
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