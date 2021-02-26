Электропоезд сбил женщину в Сочи

В Сочи скоростной поезд «Ласточка» сбил 55-летнюю женщину насмерть. Об этом сообщил «Царьград».

Авария произошла накануне на 35-м километре совмещенной дороги «Адлер — Роза Хутор». Женщина попыталась перейти железнодорожные пути, однако попала под колеса поезда. Машинист подал ей звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но наезда избежать не смог. Пострадавшая получила смертельные травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.