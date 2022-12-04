Происшествия 04 декабря 2022, 04:59 Электропоезд и автомобиль столкнулись в Московской области Электричка и автомобиль столкнулись в городе Пушкино, есть пострадавшие РИА «Новости»

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Пригородная электричка и автомобиль столкнулись 4 декабря на нерегулируемом переезде в городе Пушкино Московской области, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУМЧС России по региону.

Информация о ДТП поступила в экстренные службы в 01:47. Инцидент произошел на перегоне «Зеленый бор-Ивантеевка». По предварительным данным, есть пострадавшие.

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«Возгорания не произошло, разлива топлива нет», — отмечается в сообщении.

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На месте аварии находятся оперативные службы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ЧП.

Ранее сообщалось об аналогичном инциденте в Московской области. Грузовик выкатился на железнодорожное полотно на перегоне Большая Волга — Соревнование, машинист электропоезда не смог избежать столкновения. В результате ДТП пострадавших в поезде не было, водителю грузовика потребовалась помощь медиков.