Эксклюзив 03 января 2024, 09:34 Электроподстанция загорелась на юго-востоке Москвы Источник «360»: трансформатор загорелся на электроподстанции «Чагино» в Москве РИА «Новости»

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Утром 3 января в столичном районе Люблино на электроподстанции «Чагино» загорелся трансформатор. Информация о возгорании поступила в экстренные службы около 05:45, сообщил источник «360».

Перед тушением пожара подстанцию обесточили. Около 07:15 пожарные ликвидировали огонь, а затем запустили систему охлаждения трансформатора.

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По словам собеседника «360», ЧП на электроподстанции никак не повлияло на функционирование системы энергоснабжения Москвы, все потребители обеспечены электроэнергией.

Это второй за последние два месяца пожар на электроподстанции «Чагино». Энергетики выясняют причины произошедшего.