    27 января 2020, 16:12

    Электронная сигарета взорвалась во рту подростка

    Ольга Ситникова

    Подросток в возрасте 17 лет пострадал из-за взрыва электронной сигареты во рту. Устройство выбило ему зубы. Инцидент произошел в городе Аткарск Саратовской области. Об этом сообщило ИА «Версия-Саратов» со ссылкой на информированный источник.

    По информации «Русской планеты», в региональном министерстве здравоохранения отметили, что юношу доставили в хирургическое отделение 25 января. В настоящее время медики оценивают его состояние как тяжелое.

    Лечение молодой человек продолжит в Саратове.