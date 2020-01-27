27 января 2020, 16:12
Электронная сигарета взорвалась во рту подростка
Подросток в возрасте 17 лет пострадал из-за взрыва электронной сигареты во рту. Устройство выбило ему зубы. Инцидент произошел в городе Аткарск Саратовской области. Об этом сообщило ИА «Версия-Саратов» со ссылкой на информированный источник.
По информации «Русской планеты», в региональном министерстве здравоохранения отметили, что юношу доставили в хирургическое отделение 25 января. В настоящее время медики оценивают его состояние как тяжелое.
Лечение молодой человек продолжит в Саратове.