Электронная сигарета взорвалась во рту 13-летнего подростка в Химках

Электронная сигарета взорвалась во рту у 13-летнего парня в Химках. Подростка госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия, сообщила пресс-служба СУ СК по Московской области.

Информация о случившемся появилась в СМИ 26 июня. По предварительным данным следствия, вечером подросток, находясь возле дома в микрорайоне Сходни, курил электронную сигарету. Устройство, вместо того чтобы подать парообразный аэрозоль, «разорвалось вследствие хлопка». Парня в тяжелом состоянии отвезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы.

Уголовное дело возбудили по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальная санкция по статье — лишение свободы на шесть лет. Сейчас следователи проводят допросы, устанавливают место сбыта электронной сигареты.