Электромобиль Tesla влетел в столб на северо-востоке Москвы

Электромобиль Tesla попал в ДТП на улице Добролюбова на северо-востоке Москвы. Один из очевидцев заснял последствия аварии на видео и поделился кадрами в соцсетях.

Ролик с разбитым электромобилем стали распространять в Telegram-каналах. На кадры попала белая Tesla с полностью разбитой передней частью.

Также автор видео заснял покосившийся фонарный столб, рядом с которым разбросаны фрагменты машины. После удара электромобиль развернуло так, что он заехал задними колесами на газон. Рядом с машиной засняли автомобиль такси.

По информации журналистов, авария произошла на улице Добролюбова в Бутырском районе столицы. Все причины и обстоятельства ДТП предстоит выяснить специалистам.