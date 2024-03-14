Эксклюзив 14 марта 2024, 12:56 Электрокотел взорвался в строящемся здании в центре Москвы Источник «360»: хлопок электрокотла произошел в здании в Тверском районе Москвы РИА «Новости»

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В строящемся здании в Москве днем в четверг, 14 марта произошел взрыв электрического котла отопления. Об этом «360» сообщил источник.

ЧП произошло рядом с домом № 30 по Краснопролетарской улице в Тверском районе.

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Травмы получил мужчина, с термическими ожогами лица его доставили в больницу. Здание принадлежит застройщику ООО «Дом». Причины ЧП неизвестны, на месте работают экстренные службы, признаков возгорания или задымления нет.