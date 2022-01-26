Электробус загорелся на Костромской улице в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Собеседник уточнил, что в момент возгорания электробус находился по адресу: улица Костромская, 1. Он ехал по маршруту 637 и прибыл на конечную остановку.

Пламя вспыхнуло в кабине водителя — в тот момент пассажиров в салоне уже не было. Огонь охватил три квадратных метра. В распоряжении «360» оказались фото потушенного электробуса. На кадрах видно, что из-за высокой температуры расплавились окна и пластик. Сама кабина сейчас залита пеной, которую использовали для тушения.

По предварительной информации, никто не пострадал. Причины возгорания пока неизвестны.