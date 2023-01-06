Эксклюзив 06 января 2023, 20:21 Электробус сбил женщину на северо-востоке Москвы Источник «360»: электробус сбил женщину на северо-востоке Москвы РИА «Новости»

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Водитель электробуса сбил женщину на пешеходном переходе на северо-востоке Москвы. Пострадавшей оказывают помощь медики. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, авария произошла на проспекте Мира недалеко от Музея космонавтики. Женщину 34-лет сбил на пешеходном переходе электробус № М53.

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Пострадавшая получила сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей. Ее осматривают медики.

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Движение остального транспорта в районе ДТП заблокировали. Все обстоятельства аварии продолжают выяснять.

Похожий случай произошел на севере Москвы. Автобус № 282 сбил пешехода на Локомотивном проезде. Как отметил источник, на месте аварии работают правоохранители.