Эксклюзив 07 марта 2024, 22:29 Электробус наехал на пешехода на улице Маросейка в Москве Источник "360": четыре человека пострадали при ДТП с электробусом в Москве РИА «Новости»

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Дороржно-транспортное происшествие произошло на улице Маросейка в Москве. Электробус наехал на пешехода, и в результате экстренного торможения пострадали пассажиры. Об этом рассказал источник «360».

ДТП произошло в Басманном районе столицы на пересечении Спасоглинищевского переулка и улицы Маросейка. Электробус следовал по маршруту из Подмосковья в центр, в нем находилось пять пассажиров. Из-за резкого торможения три человека получили легкие травмы, один — травмы средней тяжести.

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На место происшествия прибыли три кареты скорой помощи и машины ГИБДД. Пешеход — мужчина 35 лет — от госпитализации отказался. В больницу не захотела ехать и одна из пассажирок. Двоих пострадавших доставили в больницу имени Склифосовского.

По информации источника, ГИБДД перекрыли одну полосу движения в сторону Маросейки.