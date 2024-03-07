07 марта 2024, 22:29
Электробус наехал на пешехода на улице Маросейка в Москве
Источник "360": четыре человека пострадали при ДТП с электробусом в Москве
Дороржно-транспортное происшествие произошло на улице Маросейка в Москве. Электробус наехал на пешехода, и в результате экстренного торможения пострадали пассажиры. Об этом рассказал источник «360».
ДТП произошло в Басманном районе столицы на пересечении Спасоглинищевского переулка и улицы Маросейка. Электробус следовал по маршруту из Подмосковья в центр, в нем находилось пять пассажиров. Из-за резкого торможения три человека получили легкие травмы, один — травмы средней тяжести.
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На место происшествия прибыли три кареты скорой помощи и машины ГИБДД. Пешеход — мужчина 35 лет — от госпитализации отказался. В больницу не захотела ехать и одна из пассажирок. Двоих пострадавших доставили в больницу имени Склифосовского.
По информации источника, ГИБДД перекрыли одну полосу движения в сторону Маросейки.
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