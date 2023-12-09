Эксклюзив 09 декабря 2023, 16:10 Электрик умер от удара током в автотехцентре на востоке Москвы Источник «360»: удар током убил электрика в автотехцентре на востоке Москвы Телеканал «360»

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Работы электрика на высоте в автотехцентре в московском районе Отрадное на востоке города остановил ударом током. От полученного разряда мужчина скончался на месте. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, погибший упал на трубу отопления на высоте около шести метров. Прибывшие на место спасатели снять тело не смогли, так как участок до сих пор находится под напряжением.

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Источник уточнил, что удар током убил разнорабочего, который самостоятельно решил починить проводку.

В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия. На них видно, что погибший лежит на трубе, которая проходит в районе потолка.

Официального подтверждения этой информации пока нет.