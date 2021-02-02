Электрик спас тонущего мальчика в Нижегородской области

По данным издания, в начале января за помощью к мужчине обратился соседский мальчик. Он рассказал, что во время катания на «ватрушках» его брат съехал со склона и упал в реку.

«Я прибежал туда — он уже лежал без движения в воде лицом вниз, его крутило в заводи. Я и не понял, как в воду забежал! Быстрее достал его — он был без сознания и весь посинел», — поделился электрик.

Он помог мальчику, сделав ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Когда ребенок очнулся, мужчина закутал его в сухую одежду и отнес в ближайший дом. Прибывшие медики отвезли пострадавшего в больницу. Сейчас мальчик находится дома, с ним все в порядке.