Электрик скончался от удара током в Таганроге. Следователи организовали проверку

Электрик скончался от удара током на стройке в Таганроге. В результате полицейские организовали проверку. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу СУ Следственного комитета РФ по Ростовской области.

Это произошло в среду, 13 июля. Мужчина проводил электромонтажные работы. Во время них он дотронулся до щита трансформатора и получил сильный разряд током. Пострадавший умер на месте происшествия от полученных травм. Сейчас полицейские осматривают территорию стройки.