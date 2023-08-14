Происшествия 14 августа 2023, 19:06 Электрик погиб от удара током во время работы с трансформаторной будкой в Ленинградской области

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Во Всеволожском районе Ленинградской области погиб электрик. Мужчину убило током с момент, когда он работал с трансформаторной будкой. Об этом сообщил Piter.TV.

Мужчина решил покрасить будку. Однако предварительно он не отключил электричество. В результате электрика ударило током, от чего он погиб.

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Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.