14 августа 2023, 19:06
Электрик погиб от удара током во время работы с трансформаторной будкой в Ленинградской области
Во Всеволожском районе Ленинградской области погиб электрик. Мужчину убило током с момент, когда он работал с трансформаторной будкой. Об этом сообщил Piter.TV.
Мужчина решил покрасить будку. Однако предварительно он не отключил электричество. В результате электрика ударило током, от чего он погиб.
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Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
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