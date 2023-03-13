13 марта 2023, 20:53
Электрички на Ярославском направлении МЖД задержали из-за пытавшегося залезть на платформу человека
На станции Подлипки-Дачные в Московской области пострадал человек, когда попытался залезть на платформу. В итоге электрички на Ярославском направлении массово задерживаются.
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«Сегодня, в 18:11, на станции Подлипки-Дачные Ярославского направления МЖД произошло травмирование человека при попытке залезть на платформе», — уточнили в МЖД.
В компании добавили, что в результате пригородный поезд № 6329 Александров — Москва прибыл в конечный пункт с отклонением от графика на шесть минут.
МЖД призывает граждан соблюдать правила безопасности на железной дороге.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Поезда
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