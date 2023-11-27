Происшествия 27 ноября 2023, 09:38 Электрички из-за урагана временно перестали ходить в сторону Адлера Следовавшие в Сочи поезда задержались из-за непогоды Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

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Направляющиеся в Сочи поезда дальнего следования идут с задержками. Об этом сообщило РИА «Новости».

Электрички в сторону Адлера временно перестали ходить из-за урагана.

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Поезда начали задерживаться 26 ноября на несколько часов. Ливни и ураганный ветер обрушили деревья, которые заблокировали железнодорожные пути на участках Лазаревское — Лоо, Лоо — Дагомыс.

Обрушившийся на регион ураган вызвал перебои с подачей электроэнергии. В Крыму около 40 тысяч абонентов остались без света, шторм срывал крыши со зданий и не давал самолетам приземлиться. Жителей Анапы, Геленджика, Новороссийска и Туапсинского района предупредили о надвигающемся ураганном ветре и шторме. На побережье Черного моря ожидаются восьмиметровые волны.

Синоптики назвали ураган «штормом века». По данным специалистов, стихия разбушевалась из-за средиземноморского циклона. Синоптики предположили, что погода в регионе улучшится 28 ноября, скорость ветра уменьшится до 20 метров в секунду.