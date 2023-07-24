Эксклюзив 24 июля 2023, 22:52 Электричка загорелась в Московской области МЧС РФ: электричка загорелась на станции Подсолнечная в Подмосковье

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Электричка загорелась в Московской области на станции Подсолнечная. В распоряжении «360» оказались кадры с места событий.

Всех пассажиров после возгорания эвакуировали. На кадрах видно, что люди стоят на безопасном расстоянии. Как сообщила пресс-служба МЧС России на сайте, на место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Огонь уже ликвидировали.

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Сегодня, 24 июля 2023 года, в вечернее время, произошло возгорание вагонов поезда сообщением Москва-Конаково», — сказано в сообщении.

По предварительной информации, причиной воспламенения стало короткое замыкание. Прокуратура выяснит все обстоятельства произошедшего и если появятся основания — примет соответствующие меры реагирования.

Еще в феврале этого года пожар начался в вагоне московской электрички. Как стало известно «360», пламя повредило семь метров обшивки вагона и сидений.