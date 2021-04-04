Электричка загорелась на станции в Калужской области. Видео

Электричка, которая должна была следовать в Москву, загорелась на железнодорожной станции Малоярославец в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Сначала в вагоне в хвосте поезда началось задымление, а потом вспыхнуло пламя. ЧП случилось в 12:12. Пассажиров эвакуировали, а электропоезд 6306 отцепили от горящего вагона.

«Локомотивная бригада приняла оперативные меры для вывода пассажиров из поезда», — сообщили в ЦППК.

Никто не пострадал.

На место происшествия приехали спасатели МЧС. Пожар ликвидирован, причина возгорания выясняется.

График движения других поездов не изменился. Пассажиры уехали в Москву на экспрессе Калуга — Москва в 13:11. Он проследовал до Апрелевки со всеми остановками поезда 6306.