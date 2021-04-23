Поезда на Рижском направлении задерживаются после того, как на станции Новопетровское электричка задела платформу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

По предварительным данным, задержано движение шести поездов. В эти выходные электрички Белорусского направления проследуют по новому расписанию из-за работ по модернизации инфраструктуры на Савеловском направлении железной дороги. С 24 по 25 апреля некоторые поезда на МЦД-1 будут временно выведены из расписания, а часть проследует по укороченному маршруту.