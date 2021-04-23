facebook_pixel
    23 апреля 2021, 09:45

    Электричка задела платформу на станции Новопетровское — СМИ

    Юлия Булыгина

    Поезда на Рижском направлении задерживаются после того, как на станции Новопетровское электричка задела платформу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

    Электричка задела платформу на станции Новопетровское — СМИ

    По предварительным данным, задержано движение шести поездов.

    В эти выходные электрички Белорусского направления проследуют по новому расписанию из-за работ по модернизации инфраструктуры на Савеловском направлении железной дороги. С 24 по 25 апреля некоторые поезда на МЦД-1 будут временно выведены из расписания, а часть проследует по укороченному маршруту.