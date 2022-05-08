Электричка столкнулась с машиной каршеринга в Ивантеевке, погиб человек

Электричка столкнулась с автомобилем каршеринга на железнодорожном переезде недалеко от станции Ивантеевка. В результате погиб один человек, сообщили «360» в региональном ГУ МВД.

По данным ведомства, еще два человека получили травмы. Причины и обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.

В паблике «Подслушано электрички Москвы» во «ВКонтакте» уточнили, что машина въехала на переезд на запрещающий сигнал светофора. Жертвой аварии, по предварительным данным, стала 18-летняя девушка.

Она находилась на пассажирском сиденье. Другие пострадавшие также были в салоне авто.