08 мая 2022, 08:59
Электричка столкнулась с машиной каршеринга в Ивантеевке, погиб человек
Один человек погиб при столкновении электрички и легковушки возле станции Ивантеевка
Электричка столкнулась с автомобилем каршеринга на железнодорожном переезде недалеко от станции Ивантеевка. В результате погиб один человек, сообщили «360» в региональном ГУ МВД.
По данным ведомства, еще два человека получили травмы. Причины и обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.
В паблике «Подслушано электрички Москвы» во «ВКонтакте» уточнили, что машина въехала на переезд на запрещающий сигнал светофора. Жертвой аварии, по предварительным данным, стала 18-летняя девушка.
Она находилась на пассажирском сиденье. Другие пострадавшие также были в салоне авто.