Электричка снесла грузовик на переезде во Владивостоке. Фото

Столкновение микрогрузовика Daewoo и электрички произошло утром 15 ноября на станции «Угольная». Водитель ехал со стороны Лиманской улицы, а когда оказался у железнодорожного переезда, загорелся красный свет из-за приближающегося состава. Мужчина решил, что успеет проехать, но электричка была уже слишком близко и не успела затормозить.

Источник фото: пресс-служба УМВД по Приморскому краю

В результате 27-летний водитель грузовика и 24-летний пассажир получили различные травмы. Обоих отправили в больницу для оказания необходимой помощи.

Сотрудники полиции осмотрели автомобиль и выяснили, что боковые стекла были сделаны из практически непрозрачного материала. Сейчас все детали случившегося выясняются и проводится проверка.

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Как отметили в пресс-службе краевого управления МЧС, поврежденный автомобиль оперативно убрали с переезда и восстановили движение поездов.

Представитель Дальневосточной железной дороги добавил, что во время столкновения световая и звуковая сигнализации работали исправно, пишет РИА «Новости».

После инцидента Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку.

«Приморской транспортной прокуратурой организована проверка, в ходе которой, в том числе, будет дана оценка обеспечению безопасности при эксплуатации и содержании железнодорожного переезда», — сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Там добавили, что электричка ехала из Владивостока в Кневичи. Из-за аварии остальные составы поездов двигались с задержкой в 47 минут.

«По предварительным данным, причиной столкновения послужило нарушение водителем указанного транспортного средства правил дорожного движения — выезд на запрещающий сигнал светофора», — подчеркнули в ДВТП.