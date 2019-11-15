  • Электричка снесла грузовик на переезде во Владивостоке. Фото

    15 ноября 2019, 08:48

    Дарья Бунякова

    Водитель грузовика решил проскочить перед электричкой во Владивостоке, но не успел. Состав врезался в машину, в результате чего два человека получили травмы и теперь находятся под присмотром врачей. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по Приморскому краю.
    Электричка снесла грузовик на переезде во Владивостоке. Фото

    Столкновение микрогрузовика Daewoo и электрички произошло утром 15 ноября на станции «Угольная». Водитель ехал со стороны Лиманской улицы, а когда оказался у железнодорожного переезда, загорелся красный свет из-за приближающегося состава. Мужчина решил, что успеет проехать, но электричка была уже слишком близко и не успела затормозить.

    Электричка снесла грузовик на переезде во Владивостоке. Фото | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба УМВД по Приморскому краю

    В результате 27-летний водитель грузовика и 24-летний пассажир получили различные травмы. Обоих отправили в больницу для оказания необходимой помощи.

    Сотрудники полиции осмотрели автомобиль и выяснили, что боковые стекла были сделаны из практически непрозрачного материала. Сейчас все детали случившегося выясняются и проводится проверка.

    Поезда с пассажирами столкнулись в Бангладеш. Есть погибшие

    Подробнее

    Как отметили в пресс-службе краевого управления МЧС, поврежденный автомобиль оперативно убрали с переезда и восстановили движение поездов.

    Представитель Дальневосточной железной дороги добавил, что во время столкновения световая и звуковая сигнализации работали исправно, пишет РИА «Новости».

    После инцидента Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку.

    «Приморской транспортной прокуратурой организована проверка, в ходе которой, в том числе, будет дана оценка обеспечению безопасности при эксплуатации и содержании железнодорожного переезда», — сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры.

    Там добавили, что электричка ехала из Владивостока в Кневичи. Из-за аварии остальные составы поездов двигались с задержкой в 47 минут.

    «По предварительным данным, причиной столкновения послужило нарушение водителем указанного транспортного средства правил дорожного движения — выезд на запрещающий сигнал светофора», — подчеркнули в ДВТП.