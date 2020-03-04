Электричка сбила пенсионера насмерть в Ленобласти

По данным издания, трагедия произошла в районе железнодорожной станции Новое Мозино. 69-летний мужчина не увидел приближающейся электрички, переходя железнодорожные пути в неположенном месте. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Он скончался на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.