04 марта 2020, 19:39
Электричка сбила пенсионера насмерть в Ленобласти
В Ленинградской области пенсионер попал под колеса электрички и погиб. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, трагедия произошла в районе железнодорожной станции Новое Мозино. 69-летний мужчина не увидел приближающейся электрички, переходя железнодорожные пути в неположенном месте. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Он скончался на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.