Происшествия 02 марта 2024, 13:26 Электричка сбила насмерть девочку в Новосибирске РИА «Новости»

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Девочка-подросток погибла на железной дороге в Первомайском районе Новосибирска. Ребенка сбила электричка. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.

ЧП произошло утром 2 марта на остановочном пункте Матвеевка. Девочка получила смертельные травмы, когда переходила пути перед проходящим электропоездом.

Следователи начали проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Специалисты СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Накануне, 1 марта, пригородный электропоезд сбил трех человек на станции Крутое в Орехово-Зуеве Московской области. Пострадали мужчина, женщина и ребенок.