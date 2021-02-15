Электричка сбила мужчину в Балашихе

В Балашихе электричка сбила мужчину. Он переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

Мужчину сбил поезд в районе станции Железнодорожная Горьковского направления МЖД. Об этом рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«В районе станции Железнодорожная Горьковского направления электропоездом травмирован мужчина, доставлен в ГКБ. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Транспортная полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на объектах железной дороги», — сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

В декабре электропоезд, следовавший от станции Шиферная в Москву, сбил десятилетнюю девочку в районе станции Фабричная. Школьница погибла.