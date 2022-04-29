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    29 апреля 2022, 22:11

    Электричка сбила двух мужчин на северо-востоке Москвы

    Источник: двое мужчин попали под электричку на московской платформе «Яуза»

    Алла Морген, Дарья Новая, Евгения Бардонова

    Выход на рельсы для двух пешеходов на платформе «Яуза» на северо-востоке Москвы закончился гибелью одного из них. Ехавшая в область электричка сбила мужчин. Как сообщил источник «360» в экстренных службах столицы, один погиб на месте, другой с травмами доставлен в больницу.

    Электричка сбила двух мужчин на северо-востоке Москвы

    Сообщение о происшествии подтвердили в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

    В ведомстве уточнили, что движущийся из Москвы во Фрязино электропоезд в районе станции «Яуза» травмировал двух мужчин. Один скончался на месте, другой госпитализирован. Пока их личности не установили.

    На месте сейчас работают сотрудники транспортной полиции и следователи, которые выясняют все обстоятельства происшествия.