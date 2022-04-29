Электричка сбила двух мужчин на северо-востоке Москвы

Выход на рельсы для двух пешеходов на платформе «Яуза» на северо-востоке Москвы закончился гибелью одного из них. Ехавшая в область электричка сбила мужчин. Как сообщил источник «360» в экстренных службах столицы, один погиб на месте, другой с травмами доставлен в больницу.

Сообщение о происшествии подтвердили в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

В ведомстве уточнили, что движущийся из Москвы во Фрязино электропоезд в районе станции «Яуза» травмировал двух мужчин. Один скончался на месте, другой госпитализирован. Пока их личности не установили.

На месте сейчас работают сотрудники транспортной полиции и следователи, которые выясняют все обстоятельства происшествия.