Происшествия 22 мая 2023, 22:13 Электричка сбила человека в Щелкове Электричка сбила человека недалеко от Жегаловского тоннеля в Щелкове Pxhere

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Электричка сбила человека недалеко от Жегаловского тоннеля по направлению в сторону Москвы. Об этом сообщил сайт газеты «Время» в Щелково.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики бригады скорой помощи. Все детали произошедшего уточняются.

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Как сообщили в пресс-службе Западного межрегионального управления на транспорте СК РФ, пострадавший мужчина скончался. У погибшего при себе не было документов. Сейчас устанавливается его личность.

В среду, 17 мая, в Санкт-Петербурге 59-летний мужчина стал жертвой несчастного случая. Его сбил электропоезд между станциями Саперная — Ижоры. По предварительным данным, мужчина попытался перейти железнодорожные пути в неположенном месте. Правоохранители начали проверку по факту произошедшего.

В апреле в Москве на станции Перово на крыше электрички обнаружили зацепера без признаков жизни, чообщил источник «360». У электрички находятся медики из бригады скорой помощи, а также машинист и помощник машиниста.