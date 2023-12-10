Происшествия 10 декабря 2023, 00:34 Электричка с пассажирами загорелась в Саратовской области РИА «Новости»

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В Саратовской области загорелся пригородный поезд. Пассажиров перевели в оцепленные вагоны. В результате никто не пострадал, сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги.

«Сегодня, 9 декабря, в 16:48 по московскому времени на перегоне Татищево — Кологривовка Саратовского региона Приволжской железной дороги в результате возгорания в головном вагоне произошла остановка пригородного поезда № 6481 сообщением Анисовка — Лопуховка», — уточнили в ведомстве.

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По информации пресс-службы, на место вызвали пожарный поезд станции Аткарск и пожарные расчеты из Татищева. Пассажиры продолжили поездку на электричке Примыкание — Аткарск, маршрут которой продлили до Лопуховки. Время задержки составило около часа.

В пятницу, 8 декабря, два человека погибли в результате столкновения поезда с легковым автомобилем «ВА3-2106»в Северной Осетии.