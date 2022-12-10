Происшествия 10 декабря 2022, 18:59 Электричка протаранила «Газель» на Савеловском направлении МЖД МЖД сообщило об аварии с участием «Газели» и электрички на Савеловском направлении РИА «Новости»

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Движение на перегоне между станциями Соревнование — Большая Волга Савеловского направления Московской железной дороги приостановили из-за аварии с участием «Газели». ДТП произошло на 120-м километре железнодорожного переезда, сообщили в пресс-службе МЖД.

Водитель за рулем грузовой машины выехал на переезд перед приближающейся электричкой № 6910 Дубна — Москва.

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«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — рассказали в пресс-службе МЖД.

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Пострадавших в электричке нет. О состоянии водителя грузовой машины не сообщили. В МЖД напомнили водителям о важности соблюдения правил проезда через железнодорожные переезды.

Движение на перегоне полностью восстановили.