Эксклюзив 15 февраля 2023, 09:56 Электричка насмерть сбила возвращавшуюся со свидания школьницу в Подмосковье СК: по факту гибели школьницы на железной дороге в районе станции Щелково возбудили дело РИА «Новости»

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Уголовное дело возбудили по факту гибели 16-летней девочки-подростка, которую сбила электричка Москва — Щелково. Об этом «360» сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В ведомстве уточнили, что вечером 14 февраля недалеко от железнодорожной станции Щелково девятиклассница шла вдоль путей в наушниках. Машинист заметил ее и применил экстренное торможение. Но избежать трагедии не удалось.

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Следком назначил судебные медэкспертизы, проводится комплекс следственных действий, направленный на установление причин трагедии.

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Школьница возвращалась со свидания, сообщил РЕН ТВ. По предварительным данным, девочка зацепилась рюкзаком за поезд, и состав протащил ее вдоль путей. В руках у девятиклассницы были книги и тетради, а в рюкзаке спрятана роза.

В понедельник, 13 февраля, в Балашихе машинисты электропоезда спасли упавшего на рельсы четырехмесячного младенца, который был в детской коляске.