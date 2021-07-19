Электричка насмерть сбила трех человек в Подмосковье

Утром 19 июля три человека попали под колеса электрички в районе станции Ивантеевка. Они погибли на месте. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

«Около 07:00 в районе станции Ивантеевка Ярославского направления МЖД электропоездом были смертельно травмированы трое мужчин. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции и следователи. Устанавливаются обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении ведомства.

В полиции напомнили, что на железной дороге необходимо неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения. Дополнительных подробностей о гибели мужчин в Подмосковье пока нет.

Ранее в пресс-службе Московского межрегионального СУ на транспорте СК России рассказали, что под колесами электрички в Московской области погиб подросток, который пытался проехать на мотоцикле по пешеходному настилу через пути. СМИ писали, что ребенок участвовал в музыкальном шоу «Голос. Дети».