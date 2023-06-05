Происшествия 05 июня 2023, 18:27 Электричка насмерть сбила пешехода в Челябинской области

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Мужчина попал под колеса электрички на перегоне сообщением Каменск-Уральский — Челябинск. От полученных травм пешеход скончался, сообщил сайт «Полит74.RU» со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

По словам машиниста электрички, молодой человек внезапно выбежал на железнодорожные пути, попытка применить экстренное торможение не помогла.

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Как сообщили «Народные новости», по факту аварии прокуратура проводит проверку.