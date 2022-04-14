Электричка насмерть сбила мужчину в Петербурге

В Санкт-Петербурге вблизи железнодорожной станции Обухово электричка насмерть сбила мужчину. Происшествие случилось около девяти часов вечера 12 апреля, сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Прибывшие на место ЧП правоохранители установили, что 44-летний петербуржец, находясь в наушниках, переходил через железнодорожные пути в неположенном месте.

От полученных травм мужчина скончался на месте.