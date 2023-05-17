Происшествия 17 мая 2023, 15:35 Электричка насмерть сбила мужчину в Петербурге

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В Санкт-Петербурге 59-летний мужчина стал жертвой несчастного случая, передают «Невские новости» со ссылкой на региональное управление МВД на транспорте.

По данным издания, мужчину сбил электропоезд между станциями Саперная — Ижоры. Это произошло накануне. По предварительной информации, пострадавший попытался перейти железнодорожные пути в неположенном месте, но попал под колеса электрички. Правоохранители проводят проверку.